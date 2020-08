Mnoge je iznenadila činjenica da je Juventus veoma zainteresovan da u svoje redove dovede Edina Džeka, Andrea Pirlo je to lično tražio jer zna mogućnosti ovog napadača koji bi mogao da bude kvalitetna opcija iako ima 34 godine.



Reprezentativac BiH je i dalje fudbaler Rome, a da o tome kakvi će se koraci praviti u budućnosti razgovaraće sa generalnim direktorom Rome Gvidom Fiengom.



Sastanak je zakazan i to za sutra, Fienga će kontaktirati Juventus samo u slučaju da Džeko izrazi želju da ode, u suprotnom ostaje.



Džeko ima ugovor do 2022. godine sa Romom.