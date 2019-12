Za sve postoji prvi put, Juve u panici, naređenje, "kupiti odmah trojicu igrača"!

Juventus neće ništa prepustiti slučaju. Naime, Fabio Paratići je od vlasnika Džona Elkana, kao i predsednika Anjelija dobio naređenje da pojača tim u januaru.



Juve retko kupuje na zimu, ali sada je situacija takva da više nisu sigurni u dominaciju u Italiji i hoće da se obezbede. Uz to, veruju da je Sarijeva igra mnogo više prilagođena Ligi šampiona i da će tim, ako dodatno pojača sve linije imati veliku šansu da osvoji najveći trofej koji čekaju od 1996.



Šta će uraditi Paratići?



On treba da sprovede do kraja prodaju Emre Džana, odnosno zamenu za Paredesa koji je kreativniji igrač i bio bi alternativa za Pjanića. Iz PSŽ bi trebalo da stigne Menije kome ističe ugovor u junu, Belgijanac bi bio opcija za desnog beka, gde ni Danilo, ni De Šiljo nisu rešenje. Moguće je da čak De Šiljo napusti klub.



I treće i najveće pojačanje je Haland, on traži 8 miliona, Juve se dvoumi, ali prodali su Mandžukića, očekuje se da i Iguain ode na leto i Norvežanin bi bio budućnost kluba. Suma nije velika 30 miliona, ali kako rekosmo, sam igrač traži 8 jer mu Junajted nudi čak 11.



Tu je i Dortmund, koji mu garantuje minute, međutim Rajola naginje ka tome da ga odvede u Juventus.



Iz kluba je već otišao treći golman Perin, vratio se u Đenovu, Pjaca će na pozajmicu, Mandžukić je otišao u Katar, a kako rekosmo Džan je na izlaznim vratima, mada ni Rabio nije siguran, ali neće ga pustiti na pozajmicu već jedino ako Arsenal želi da ga kupi bez uslova na kraju sezone.



Juve ima novca, gotovo neverovatno zvuči da su oni klub koji u svetu profesionalnog sporta trenutno drži treće mesto po broju plata igrača, u pitanju je faktor Ronaldo, njegovih 30 miliona po sezoni je doprinelo da sa devetog mesta skoče u top 3.