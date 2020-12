Za Sevilju samo jedna želja, naneti što veći bol Realu!

Bila je 2005. godina i Serhio Ramos tada talentovai desni bek Sevilje je zavalio Realu golčinu iz slobodnjaka kraj iznenađenih Bekama i svog sadašnjeg trenera Zidana. Stadion je eksplodirao, a za klinca je to bila katarza, kako je rekao najveći trenutak u životu.



I sve je bilo spremno da današnji kapiten Reala postane nova zlatna koka Monćija. Samo, Florentino Perez je razmišljao drugačije, iako na kraju mandata, tačnije razočaran slomom „Galaktikosa“ i trenerima koje je menjao kao čarape.



Platio je 27 miliona i odveo klinca u Madrid. Ostalo je istorija, tada je Ramos postao najskuplji defanzivac u istoriji Primere, ali iz ovog ugla, 15 godina posle, čini se da je to bio posao veka.



Ali, ostala je otvorena mržnja, i prema Ramosu i prema Realu. Ni on sam nije doprineo da ga bolje tretiraju, uvek se posebno raduje golovima pred sugrađanima, a pravio je i oscene gestove, kao odgovor na uvrede sa tribina.



Real je uvek „persona non grata“, mada Sevilja nije popustila pred zahtevom navijača pre pet godina da pusti Barsu na „Sančez Pishuanu“ kako Real ne bi bio prvak. Slavili su kao ludi kada je Gameiro doneo bod, ali su ga sa tribina od svojih navijača dočekale uvrede. Završilo je 2:2, to je bila šansa za Real da pokvari sezonu iz snova Luisa Enrikea i tripletu, samo Katalonci su od tog 31. kola dobili šest mečeva uz gol razliku 21:0 (Kordobi su strpali osam komada) i na kraju u poslednjem nevažnom kolu igrali 2:2 protiv La Korunje kada su vodili sa 2:0 i onda dopustili rivalu koji se borio za goli život da uzme bod u finišu.







Gameiro je kod nekih navijača Sevilje, pogotovo onih najvatrenijih bio prezren jer je pomogao Madriđanima. I sa druge strane je sličan sentiment, jer Sevilja obično pogine kako bi savladala Real kod kuće, naime oni su od 2012. u devet mečeva La Lige, kod kuće šest puta dobili Real Madrid. I to je podatak koju pokazuje da meč gledaju kao sveti rat.



Kada se pričalo da bi Isko mogao da dođe na pozajmicu u svoju pokrajinu, navijači su se bunili, ne što je igrao za Malagu, koga briga, već ne žele nikakve usluge od Reala. Ipak, prihvatili su Reguljona, a ovog leta kupili i Oskara Rodrigeza. Čovek koji će za vikend imati najveći motiv je definitivno Đulen Lopetegi. Smenjen je u Realu, iako je zbog Pereza i nagovaranja Ramosa prihvatio posao par dana pred Mundijal u Rusiji. Federacija mu je odgovorila, smenili su ga ekspresno pa nije ni vodio tim na turniru. Lopetegi je bio rezervni golman Reala, ali i Barse, pa sa te strane nema baš neke emocije, ali je uzeo Realu poslednji cent jer zamenili su ga Solarijem koji je imao još gore rezultate, da bi na kraju na klupu Los Blankosa u finišu izgubljene sezone ponovo seo Zidan.







Sada Zidan igra za posao. Naime, posle poraza u Ukrajini, njegova klupa se zaljuljala, sreća pa u Sevilji neće biti navijača, umeo je i kao igrač i kao trener da izgubi na ovom gostovanju, u slučaju da ne pobedi, možda neće dočekati ni „Madrilenjo“, ukoliko izgubi od Gladbaha i ne plasira se u top 16. A pobeda za vikend za, sa tribina odsutne navijače rohiblankosa bi bila slatka, jer ako izuzmeno Betis (ipak su oni teška kategorija za lokalnog rivala) sigurno ne postoji klub koji više ne podnose od „Los Blankosa“. A zabiti im nož u otvorenu ranu, to nema cenu.