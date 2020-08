Za Puertu, za Rejesa - Banegin poslednji ples i Lopetegijevo iskupljenje!

ENHORABUENA A TODOS LOS QUE FORMAN LA GRAN FAMILIA DEL @SevillaFC !!!

Sinoć smo gledali prelepo finale Lige Evrope.Inter i Sevilja su nam priredili šou sa pet golova, ipak može biti samo jedan pobednik. Fudbal može biti surov, tako da je Lukaku u minut vremena prošao transformaciju od junaka do tragičara meča. Belgijanac je imao sjajnu utakmicu a onda je odbitak od njega završio iza leđa Samira Handanovića što je bio udarac previše za "neroazure".Tokom meča je bilo mnogo varnica, Ever Banega i Antonio Konte su imali svađu pored terena, mister italijanskog tima mu je poručio da ga čeka posle utakmice.Sačekali smo samo još veće spekulacije posle Konteove konferencije gde je napomenuo da će Inter nastaviti, sa njim ili bez.Ovo je inače bio zadnji meč Evera Banega u dresu kluba iz Andaluzije. U oktobru se seli u Saudijsku Arabiju, nosiće dres Al-Šabab Rijada. 32-godišnjak iz Rozarija je nosio dresove Boke Juniors, Valensija, Atletiko Madrida, Njuelsa, Sevilje u dva navrata i Intera iz Milana.Sinoć su on i Hesus Navas bili u fokusu, suze kapitena su obišle Evropu. Sinoćni, šesti trofej u Ligi Evrope posvećen je Antoniu Puerti i Hoze Antonio Rejesu.Dva igrača su simbol Sevilje, nažalost premalo vremena su proveli sa nama. Puerta je imao 22 godine 2007. godine kada je posle serije srčanih napada preminuo, Rejes je poginuo u saobraćajnoj nesreći prošle godine. Oba igrača su stasala u Sevilji.Igrači su na velikom slavlju nosili majice u sećanje na svoje prijatelje., izjavio je Navas suznih očiju.