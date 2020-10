Za početak, znamo grad u kom Poketino nastavlja karijeru!

Pep Gvardiola je navodno izjavio da ne bi imao ništa protiv toga da produži ugovor sa Mančester sitijem, ali nakon slabijeg starta sezone i činjenice da još uvek nisu otvoreni nikakvi pregovori, sve se više sumnja da je ovo njegova poslednja sezona na "Etihadu".



Saradnja sa klubom mu ističe na leto naredne godine, Siti je već klub u kojem je proveo najviše vremena u svojoj karijeri.



Tako su u klubu izgleda već počeli da razmišljaju u tome ko bi mogao da ga nasledi, pa je tako u planovima "Građana" završio i Maurisio Poketino.



Argentinac je sredinom minule sezone zaradio otkaz u Totenhemu, od tada nema angažman, povezivao se sa brojnim klubovima, ali je još uvek slobodan.



Izjavio da jedva čeka da se vrati poslu, cilja povratak u Premijer ligu, a često je povezivan i sa klupom Mančester junajteda, posebno u poslednje vreme.



"Đavoli" su očajno počeli sezonu, poraz od Kristal Palasa, a onda i debakl na "Old Trafordu" protiv Totenhema (1:6), Solskjeru se drma klupa.



Panično su doveli Telješa i Kavanija u smiraj prelaznog roka, Norvežanin će dobiti još vreme, ali ako u narednih mesec dana ne popravi situaciju, jasno je da će mu pozicija u klubu biti veoma ugrožena.



Poketino je odavno želja uprave Junajteda, još dok je bio trener Totenehma, kada je ostao bez posla rešili su u Mančester ipak da ukažu poverenje Solskjeru, uskoro ćemo saznati da li su pogrešili.



U svakom slučaju, čini se da je Poketino sve bliži novom angažmanu, klupa Sitija mu ipak neće biti dostupna sve do narednog leta, dok bi na "Old Trafordu" mogla da se otvori pozicija i daleko ranije.