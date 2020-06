Za ne propustiti - Film o Gvardiolinom učitelju i Poketinovom fudbalskom ocu!

Skaj Sport nam sprema pravu fudbalsku poslasticu.



Uskoro nam stiže dokumentarac o Marselu 'Loko' Bielsi. Trenutni glavni stručnjak Lids Junajteda je možda i najkontroverznija figura u fudbalskom svetu. Svoj trenerski zanat je pekao naravno u Argentini, vodio je Njuels Old Bojse da bi preuzeo Atlas a kasnije i Ameriku u Meksiku.



Bio je i selektor Argentine i Čilea, prvi tim u Evropi mu je bio Espanjol. Sa Atletik Bilbaom napravio je čudo i stigao do finala Lige Evrope, otišao u Marsej gde je proveo tek jednu sezonu.



Sklopio dogovor sa Laciom i vodio "orlove" svega 2 dana, napustio ih je zbog nedovođenja obećanih igrača. U Lilu je isto kratko bio, da bi sada već dve godine bio na klupi Lidsa. Ove sezone takođe juri Premijer ligu, trenutno su u ravni sa VBA i osvojenih 71 bodova.



I u Engleskoj je imao kontroverze, setimo se špijuniranja koje je eskaliralo prošle sezone protiv Lampardovog Derbija. A ipak o njemu njegovi igrači govore sve najbolje.



U dokumentarcu ćemo čuti Gvardiolu koji ga naziva jednim od najboljih umova u fudbalu, Poketino kojem je Bielsa fudbalski otac. Itekako zanimljiva figura, nadamo se da ćemo ga videti u PL naredne sezone.



