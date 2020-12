Za Milan stigla najgora vest, Zvonimir Boban!

Zvonimir Boban je legenda Milana i to mu niko ne može oduzeti. Deceniju je igrao za klub, a pre par godina prihvatio rolu direktora.



Bez obzira na to što u Milanu to neće priznati, zasluga za stvaranje tima koji je lider na tabeli pripada i njemu jer je insistirao na povratku Ibrahimovića, dolasku Tea Ernandeza i još nekih igrača, čemu se deo kluba protivio.



Ono što je izazvalo sukob je odluka, tačnije oklevanje Milana da angažuje Ragnika. U jednom razgovoru za "Gazetu" je okrivio prvog čoveka Gazidisa za probleme u funkcionisanju kluba i mešanje u sportske stvari.



Bivši predsednik Arsenala je podržan vlasnicima, investicionim fondom Eliotom, otpustio direktora koji je tužio "Rosonere".



Stigla je prvostepena presuda, na sudu u Milanu Boban je dobio spor i Milan će morati da ga obešteti za otkaz, suma je blizu 5.4 miliona evra.







Ovo je veliki udarac za klub koji ima finansijskih problema, kako pišu mediji oni će naravno uložiti žalbu, videćemo kako će se sve završiti.