Za Inter važnija "utakmica posle finala"?! Hoće li Konte prepisati od Murinja?

Inter se sprema za večerašnje finale, prvo posle deset godina i za njih i za italijanski fudbal, imaće šansu da po četvrti put slave u LE, tačnije tri puta su devedesetih osvajali ovo takmičenje pod "firmom" Kupa UEFA.



Na putu stoji Sevilja koja je obeležila ovaj vek sa pet trijumfa, ali posle sjajne partije protiv Šahtjora, Inter ulazi kao favorit u meč.



Nije mala stvar osvojiti bilo koji evropski trofej, ovo je prilika koju su sanjali, prva sezona Antonija Kontea bi mogla da završi trijumfalno.



Sa druge strane, kažu da utakmica počinje kada se završi finale i ako Inter pobedi.



Postoji bojazan da će Antonio Konte odšetati iz kluba, kao što je Murinjo učinio pre deset godina kada je u noći velikog trijumfa otišao iz kluba.



Ali, čini se da ima dosta razlika da bi ova paralela mogla da bude povučena. Prvo, Murinjo je tada imao dogovor sa Realom pre finala. druga, Konte nema klub, a teško je verovati da će se odreći dve godine masne plate.







Umesto toga, on bi mogao da se sa peharom Lige Evrope ode na najvažniju utakmicu koja počinje posle finala, sudar sa Stivenom Žengom. Gazdama će predstaviti uslove koji se tiču pojačanja, većih ovlašćenja i zahteva da Inter bude aktivniji u federaciji i da on i igrači budu zaštićeni. Da li to znači da je nezadovoljan suđenjem ili da vrši pritisak pred novu sezonu, teško je reći.



Opsesija mu je Juventus, tačnije da svrgne bivši klub sa kojim je i počeo seriju dugu devet godina.



"Najvažnije je pobeđivati, uživati u trenutku, ne razmišljam šta će biti posle. Ali, samo se pobednici pamte, ne oni koji su igrali finale", kaže Konte koji je podigao mnogo bure kritikama na račun kluba nakon završetka Serije A.