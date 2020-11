Za Evropu svaka čast, ali to nije izlečilo Junajted! Današnji meč sa Arsenalom ključ za Solskjerovu sudbinu?

U Evropi jedna u PL druga priča. Jasno da je pobeda protiv Red Bul Lajpciga, tačnije katastrofa koju su naneli Nemcima vratila entuzijazam, ali brojke opominju.



Junajted je bez pobede tri meča kod kuće od početka prvenstva, to im se nije desilo 48 godina. Danas stiže stari rival Arsenal na"Old Traford", u pet mečeva u sezoni, "Đavoli" su osvojili sedam bodova.



Solsker je i dalje pod pritiskom, on sada ima gotovo sve igrače na raspolaganju, ali i glavobolju oko formacije, Fernandeš i Pogba teško igraju zajedno, ima dilemu da li da krene sa Kavanijem od početka, uz Rašforda i Grinvuda, ili da igra da dva napadača.



Jedno je sigurno, neće ponoviti greške iz poraza od Palasa i Totenhem u kojima su primili devet golova, mora da obezbedi odbranu sa dva defanzivna vezna, pa je jasno da za neku od najvećih zvezda neće biti mesta.



Problem je ne samo što nema navijača, i da ih ima dolaska na "Teatar snova" se više niko ne plaši, jednostavno to odavno nije tvrđava kakva je bila u Fergijevo vreme.









Solskjer je tvrdio da bi njegov tim pobedio Čelsi da je igrao pred publikom, ali hajde da to uzmemo sa rezervom, ni kada je stadion bio pun prošle jeseni, Junajted nije baš bio strah za rivale.



Jasno je da Norvežanin ne želi da se osvrće, ali treba reći i to da ako ne dobiju danas i na gostovanju Evertonu u sledećem kolu, sledi pauza i ponovo će se postaviti pitanje novog trenera. Poketino i dalje čeka u senci, ili makar tako tvrde mediji.



Odbrana ostaje problem, iako su sačuvali mrežu u poslednjim mečevima, samo Liverpul, VBA i Fulam su primili voše golova od "Đavola" u ovoj sezoni.



Već smo rekli za dileme u veznom redu, šta god da učini, ako ne dobije a ima dosta kvalitetnih igrača, njegovi izbori će biti dovedeni u pitanje. Sada je tu Van de Bek, sa Matićem i Fredom odbrana deluje sigurnije, ali kako Pogbu držati na klupi.







U napadu takođe dilema, jer iako je tim raspucan u Evropi u PL su dali samo devet golova, Son iz Totenhema je sam dao osam.



Dakle, stvar je vrlo jednostavna, mora da odluči, nema danas Marsijala, ali da li je Kavani posle duge pauze spreman da odigra čitav meč?



Mnoge odgovore bismo mogli da dobijemo danas oko 19 časova...