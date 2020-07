Vučinić o koronavirusu: "Bio sam uplašen..."

Jedan od onih koji su preležali koronavirus jeste i Mirko Vučinić.



"Bio sam u Crnoj Gori i dobio sam temperaturu 38,2. Temperatura je spala, ali sam uradio test i bio je pozitivan. Nisam to prihvatio mirno, koronavirus me uplašio. Nisam osećao posebno ozbiljne simptome, ali sam tri dana proveo u bolnici", kazao je Vučinić.



Ipak, brzo je virus proleteo kroz njega.



"Za 12 dana sam uradio novi test i bio je negativan", istakao je on.



Njegovi planovi su vezani samo za Italiju gde je proveo najveći deo svoje karijere.



"Uskoro ću dobiti pravo da treniram u Seriji C, ili da budem pomoćnik u Seriji A", rekao je on za Korijere delo sport.