Vreme je za Zahin transfer karijere?

Kristal Palas je vezao sedam uzastopnih poraza u Premijer ligi.



"Orlovi" ipak nisu u opasnosti od ispadanja u Čempionšipu pre svega zahvaljujući dobroj formi tokom kraja februara i početka marta. Izgleda da im restart nije ni najmanje prijao.



Sinoć su izgubili sa 2:0 protiv Vuvlsa, engleski mediji pišu kako je Roj Hodžson, prvi stručnjak Palasa, urlao na igrače zbog još jedne blede partije. Sa druge strane Rio Ferdinad smatra da Zaha mora otići iz kluba, vreme je za drugu šansu sa velikim klubom.



"Zreo je da ode. Navijači i ljudi u Palasu neće blagonaklono gledati na ove reči. Imao je iskustvo sa Junajtedom, ali to nije prošlo najbolje iz bezbroj razloga međutim pokazao je da zna da pravi razliku na terenu. Ove sezone nema tako dobre brojke, mislim da je na to dosta uticao propali pokušaj da ode u Arsenal. Po meni on je među najbolja tri igrača PL po driblingu, 1 na 1 situacijama i želji da napravi razliku", izjavio je Ferdinand za BT Sport.



Zaha je ove sezone zabeležio svega četiri gola i pet asistencija, ali i dalje uživa interesovanje velikih klubova. Tu su Atletiko Madrid i Bajern Minhen, situaciju prati i Everton.