Vreme je za Baneta!

Branislav Ivanović će večeras upisati svoj drugi debi u engleskom fudbalu, pošto se nalazi u početnoj postavi VBA protiv Brentforda.



Ekipa Slavena Bilića dočekuje Brentford u Liga kupu, to je prava prilika da Bane ponovo "oseti" teren u Engleskoj i pripremi se za najveće izazove u Premijer ligi.



VBA očekuje velika borba za opstanak, od prvog dana su glavni favoriti, uz Fulam, za ispadanje, tako da će im iskustvo Baneta Ivanovića biti od velikog značaja.



Utakmica VBA - Brentford na programu je od 20.00, gledamo i navijamo za Baneta i Slavena.

📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋



The boss hands debuts to new signings Branislav Ivanović and Conor Gallagher. HRK captains the side. David Button starts.#CarabaoCup | #WBA pic.twitter.com/BmTs4e9k05