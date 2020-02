Vreme je, debituje sa 15 godina, on i Haland, pa to je tandem koji ćete najradije uzimati na PES u sledećoj deceniji!

Više nema dileme, Dortmund baca u vatru vunderkinda. Naime, pošto je u omladincima dao 31 gol, u 18 mečeva, on će ove sezone, verovatno u roku od nekoliko nedelja debitovati za seniorsku ekipu.

Mukoko je igrao za ekipu do 17 godina, ali igra za omladince Nemačke, sa četiri godine starijim igračima, što znači da bez problema može da okusi i Bundesligu.



On će postati, bez sumnje, najmlađi igrač ikada u šampionatu, a već drži rekorde, najmlađi strelac u omladinskoj Ligi šampiona, dao je čak četiri gola. Sa 12 godina je igrao sa "Pancere" do 16 godina, dakle ide četiri godine ispred svoje generacije što nikada nije viđeno.



Favr je potrvrdio pisanje medija.



"Da dobiće šansu, ovog meseca ili sledećeg, vreme je da se okuša u prvom timu, čekamo još par stvari", kaže bos Dortmunda.



Sadašnji rekord je Nuri Sahin koji je pred 17. rođendan zaigrao za Dortmund, stvari su više nego jasne, Mukoko će srušiti još jedan rekord.





Sa Halandom u tandemu, za par godina to deluje zastrašujuće već sada, uz to, Đo Rejna je stigao u januaru, on je toliko impresivan da igra za seniorsku reprezentaciju Amerike i gledaćemo ga na Olimpijskim igrama. Ako vam je prezime poznato, u pravu ste, sin Klaudija Rejne koji je jedan od najpoznatijih američkih igrača svih vremena, a i mama Danijel Egan je igrala za žensku reprezentaciju.



Dakle, Đo, Mukoko, Haland, deluje kao neverica.



Mukoko je inače Kamerunac, otac mu je nemački državljanin dugo, doveo ga je iz Jaundea, mnogi su sumnjali koliko ima godina, ali postoji validan izvod iz knjige rođenih da zaista ima 15 godina. Ali, debate u medijima ne prestaju. "Najk" se ne obazire, prošle godine su potpisali višegodišnji milionski ugovor sa mladim napadačem za koga se tipuje da će imati karijeru iz snova.