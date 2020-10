Vratio se veliki Milan, Madonina u crveno-crnom!

U okviru četvrtog kola italijanske Serije A, na ''Meaci'' je večeras odigran 173. ''Derbi dela Madonina'', koji je Milan kao gost rešio u svoju korist rezultatom 2:1 i tako zadržao maksimalan učinak u Seriji A od početka sezone!





Inter je pretrpeo prvi poraz i ostao na šestoj poziciji sa pet bodova manje od svog gradskog rivala.







Milan je mnogo bolje započeo derbi, zahvaljujući, naravno, Zlatanu Ibrahimoviću, koji je na izvanredan način obeležio povratak na teren posle koronavirusa.





Igrao se 13. minut meča, Ibrahimović je primio loptu na tridesetak metara od gola, Kolarov je pokušavao da ga zaustavi, ali na ulasku u kazneni prostor, napadač Milana zastaje, naš reprezentativac pokušava da mu izbije loptu, ali umesto lopte zahvatio ga je po desnoj nozi i skrivio jedanaesterac.





Ibrahimović se nije obazirao na ''nepisano pravilo'' kako igrač nad kojim je penal napravljen ne bi trebalo i da ga izvodi i umalo da se to pravilo i obistini. Handanović je odbranio njegov šut sa bele tačke, ali lopta se odbija do Ibrahimovića koji dva puta nije mogao da pogreši - 0:1





Samo tri minuta kasnije, novi šok za Inter. Odlična akcija ''Rosonera'', Leao je probio po levoj strani odakle je idealno centrirao za Zlatana Ibrahimovića, a popularni Ibra udarcem glavom ''cepa'' mrežu za 0:2 na semaforu





Naravno, očekivao se odgovor Intera, a on je usledio već u 29. minutu, kada je Kolarov povukao napred po levoj strani, onda prosledio loptu u kazneni prostor za Perišića, ovaj odlično centrira na ivicu peterca za Lukakua, koji rutinski završava akciju - 1:2





Do kraja prvog poluvremena Inter je bio bolji rival, konkretniji, bilo je još nekoliko obećavajućih akcija ''Neroazura'', ali bez rezultata. Možda najbliži izjednačenju Inter je bio na kraju poluvremena, kada je Lukaku posle kornera šutirao tik pored stative.





U nastavku nešto sporiji tempo utakmice, ali i dalje Inter ima inicijativu u pokušaju da dođe do drugog gola.





I onda, posle nešto mirnijeg perioda igre, Vidal je sa leve strane odlično pronašao Hakimija koji je umakao pažnji odbrane Milana, mogao je da asistira Lukakuu, ali on se odlučio za udarac glavom i - upropastio ovu priliku...





Inter je nastavio da napada, a u 75. minutu situacija o kojoj će se još raspravljati.





Rezervista Eriksen je prihvatio loptu pred kaznenim prostorom, pa pokušao da uposli Lukakua, ali do napadača Intera se lopta odbija od Kjera. Na kraju Lukaku pada posle kontakta sa Donarumom, tražili su domaći penal, ali dosuđen je - ofsajd!





Očekivao se možda i jači pritisak Intera do kraja, nije se do nadoknade vremena to dogodilo, a Milan je preko Radeta Krunića mogao i do ubedljivijeg trijumfa.





U nadoknadi akcija Kolarova i Lautara, na kraju Lukaku u prilici, ali nije je iskoristio. U poslednjim sekundama još jedna šansa za Lukakua, ali Donaruma izlazi kao pobednik.



