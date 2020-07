Vratio se Luka Jović!

Srpski napadač Luka Jović po prvi put posle nastavka sezone, nalazi se na spisku igrača Zinedina Zidana.



Real Madrid je danas objavio spisak igrača na koje računa trener Zinedin Zidan na utakmici sa Hetafeom, a na njemu je i ime Luke Jovića.



Jović je povredu doživeo tokom boravka u Srbiji, čim se vratio u Madrid, ustanovljena mu je povreda članka zbog koje je morao da pauzira nekoliko nedelja.



Real Madrid ima zicer, ako na svom stadionu pobedi Hetafe, pobeći će Barseloni na +4 i praktično će osvojiti titulu.



Nadamo se da će do kraja sezone Luka dobiti što više minuta i da će ih iskoristiti na najbolji mogući naćin. I to već u četvrtak do 22.00.