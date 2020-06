Jan Zivert je nemački stručnjak, veoma je mlad, a danas je postao novi trener omladinaca Majnca.



To i nije neka bitna vest za naše čitaoce, ali ako kažemo da je ovaj trener bio i trener kluba u Premijer ligi, biće vam jasno da je nazadovao u karijeri.



On je predvodio Hadersfild, klub koji je ispao prošle sezone iz PL, imao je i ugovor sa tim timom do 2021. godine, ali je dobio otkaz na kraju sezone zbog očajnih rezultata ovog kluba.



Nemački stručnjak od tada nije imao posao, videćemo da li će uspeti da se nametne u Majncu.