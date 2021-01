Vlahoviću od Deda-mraza tri puta veći novac i partner u napadu!

Dušan Vlahović je igrač na kome Fiorentina insistira kao kamen temeljac budućnosti u napadu. Protiv Juventusa je na oproštaju od godine pokazao koliko znači za tim, Prandeli je rekao da će ga forsirati, a izgleda da je postignut dogovor oko novog ugovora za Srbina, odnosno revidiranih primanja.



Na sastanku Prandelija sa Baroneom i Pradeom, direktorima kluba, dogovoreno je da nekadašnjem detetu Partizana bude tripliran ugovor, on je do sada zarađivao oko

450 000 evra po sezoni. Dad bi prema novom ugovoru dobijao 1.2 miliona plus bonuse, što je svakako mnogo bliže vrednosti momka koga su tokom leta želeli Milan i Roma.



Fiorentina je čak razmišljala da ga proda, ali na sreću imali su dovoljno pameti da zadrže napadača čija vrednost raste na tržištu.



Podsetimo, Toskanci su ove sezone dali samo 16 golova, od toga četvrtinu je postigao Vlahović koji nije bio standardan.



Kutrone je prošlost, klub traži partnera Vlahoviću i to će izgleda biti iskusni Ekvadorac, rezerva u Laciju, Kaisedo. Ovaj odlični igrač ne može da dobije šansu pored bombardera Imobilea. Nije lako pregovarati sa Lotitom, ponuđeno je pet miliona evra, a plata Kaiseda je oko 2.3 miliona evra.







Inače, u Fiorentini najviše ubedljivo zarađuje i najveća zvezda, veteran Riberi, 4 miliona, gotovo duplo manje imaju Kaljehon i Bonaventura, Vlahović če preskočiti Milenkovića koji nije produžio ugovor, "Bleki" ima još 18 meseci i ako mu klub ne ponudi mnogo bolje uslove, jasno moraće da ga prodaju...