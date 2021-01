Vlahović pogodio protiv Lacija, ali uzalud! Iznenađenje kola, poraz Intera!

Roma je stigla do ubedljive pobede protiv Krotonea, bilo je 1:3 a sve golove gosti su postigli u prvom poluvremenu.U 8. minutu Borha Majoral je doveo goste u prednost nakon asistencije Mihtarijana, da bi Majoral svojim drugim golom u 29. minutu doneo Romi veliku prednost.Mihtarijan je u 35. minutu iz penala pogodio za ogromnih 0:3.Domaći su uspeli da smanje rezultat, i to preko srpskog fudbalera Vladimira Golemića koji je glavom savladao protivničkog golmana nakon odličnog centaršuta iz kornera

Atalanta je lagano savladala Parmu, bilo je ubedljivih 3:0. Muriel je doveo domaće u prednost u 15. minutu, a u nastavku igrač koji ga je zamenio, Duvan Zapata, nastavlja svoju golgetersku seriju nakon ona dva gola koja je postigao Sasuolu.



Konačnih 3:0 postavlja Gosens u 61. minutu utakmice.



Sasuolo je savladao Đenovu sa 2:1 na svom terenu. Nakon prvih 45 minuta golova nije bilo, da bi u drugom videli čak tri gola.



Prvi je goste "probio" Boga u 52. minutu, ali je 12 minuta kasnije Šomurodov uspeo da izjednači rezultat.



Konačnih 2:1 postavlja Raspadori u 83. minutu. Inače, Đuričić je igrao do 74. minuta, na drugoj strani Radovanović svih 90.



Mihajlovićeva Bolonja je opet odigrala nerešeno, protiv Udinezea je bilo 2:2.



Tomijasu je doveo domaće u prednost u 19. minutu, da bi Pereira izjednačio. Pobedu domaćima donosi Svanberg u 40. minutu, ali je isti igrač dobio drugi žuti karton već početkom drugog poluvremena što je predstavljalo veliki problem Mihajloviću.



Na kraju, u 2. minutu nadoknade Arslan uspeva da izjednači.



U duelu Torina i Verone bez pobednika, poveli su gosti golom Dimarka u 67. minutu utakmice, a Bremer je izjednačio u 84. Lukić igrao do 78. minuta, na drugoj strani Ivan Ilić je igrao od 25. minuta.Lacio je savladao Fiorentinu u jednom od derbija ovog kola, bilo je 2:1.Domaći su bili bolji rival u prvom poluvremenu, a već u 6. minutu su stigli do prednosti i to preko Kaiseda.U nastavku 2:0 preko Imobilea u 75. minutu , mnogi su mislili da je tada sve rešeno, ali je Fiorentina uspela da se vrati u igru nakon penala koji je načinjen nad Vlahovićem, a upravo je Srbin izveo penal besprekorno za 2:1. Igrao se 88. minut.