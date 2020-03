Vlahović naterao Fiorentinu da se predomisli, umesto pozajmice - povišica!

Kako prenosi italijanska Gazeta delo sport, fudbaler Fiorentine Dušan Vlahović bi uskoro trebalo da dobije značajnu povišicu.



Medij sa Apenina navodi da je Srbin načelno pristao na ponudu "ljubičastih" da ostane na Artemio Frankiju do leta 2025. godine za sumu nešto veću od milion evra po sezoni.



Uključujući bonuse, to bi moglo da naraste čak i na šest miliona evra do kraja ugovora, a sve zavisi od učinka.



Trenutno, nekadašnji fudbaler Partizana ima godišnja primanja od 200 hiljada evra što jedna od najmanjih plata u klubu, ali je svojim igrama od početka sezone u potpunosti opravdao očekivanja.



Na 26 nastupa postigao je osam golova, prvi je strelac Fiorentine i stoga ne treba da čudi ovakav potez kluba.