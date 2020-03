Vlahović je novi Super Mario?

Nekadašnji napadač Partizana se ove sezone ustalio u Firenci.



Mladi napadač Dušan Vlahović je ove sezone zabeležio osam golova za prvi tim "ljubičastih", ali mladi napadač istim žarom pristupa utakmicama na "Artemio Frankiju" a i onim kada igra za Primaveru.



"Njegova snaga je to što voli da igra fudbal. Da li za prvi ili tim Primavere, on uvek želi da igra. Njegove predispozicije su neverovatne, zasigurno može postati jedan od najboljih napadača. Dobra završnica, fizički atributi. Ako gledamo na duže staze on može postati naš Mario Mandžukić, ali sa mnogo boljom tehnikom", izjavio je Emilijano Biđika trener Primavere Fiorentine.









Vlahović ove sezone pruža odlične partije u kvalitetnoj konkurenciji na "Artemio Frankiju", nadamo se da će sa tim nastaviti i narednog vikenda.