Vlahović je biser, ali samo jednu stvar NIKAKO da uradi!

Dušan Vlahović je opet tema na Apeninima. Zapečatio je sudbinu Napolija na "San Paolu".



"Napoli je odličan tim, to što su u lošoj formi ne umanjuje našu pobedu. Idemo dalje, imamo i kup za desetak dana, ali od utorka mislimo na Đenovu. Tajna je u dobrom radu, novi trener Jakini žestoko radi, promenili smo neke navike i to već daje rezultat. Pustite priče, bitan je teren", kaže Partizanov biser.



On je najbolji strelac Fiorentine, kao ispomoć je stigao Kutrone iz Vulvsa.



"Nema veze ko daje golove, nije vreme da razmišljamo o tome. Kutronea ne posmatram kao konkurenciju već kao nekoga ko će nas učiniti jačim", dodaje Vlahović.



Navijači su oduševljeni.



"Pa ovaj momak ne ume da postigne običan gol", pitaju se mnogi posle sjajnih pogodaka protiv Intera i Napolija.



"On je za pet sekundi uradio ono što Insinje pokušava čitavu karijeru", kroz čitavu karijeru, samo su neki od komentara.



Pojavila se i zanimljiva priča da je Roma mogla da uzme Vlahovića, ali da ga je prepustila Fiorentini,



Sad je kasno, inače Vlahović je gol posvetio vlasnicima, porodici Komiso, odnosno predsedniku Roku koji je verovao u njega.

Chiesa’s switch of play was a thing of beauty, and Vlahovic produced a worthy finish. The youngster only scores bangers

