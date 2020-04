Vlahović ili Haland?

Svojim odličnim partijama od početka sezone, fudbaler Fiorentine Dušan Vlahović privukao je veliku pažnju italijanske javnosti.



Na 27 nastupa postigao je devet pogodaka i upisao dve asistencije, da bi tokom pauze zbog pandemije i sam preležao koronavirus.



Sada je u intervjuu za Gazetu delo Sport istakao da bi voleo da ostane u Firenci još dugo.



"Ovo je moj drugi dom, dočekali su me kao sin i moj san je da ostavim trag u Fiorentini i osvojim neki trofej", rekao je napadač.



Srbin je u moru napadača istakao kako one italijanske, tako i svetske.



"Najbolji italijanski napadač je Imobile, radi neke neverovatne stvari. Od stranaca? To je bar lako za mene - Ibra! Naravno, tu su još i Ronaldo, Lukaku i Dibala", rekao je bivši fudbaler Partizana.



Vlahovića su italijanski novinari potom priupitali da li bi voleo da "ukrade" nešto od trenutno najpoželjnijeg napadača Erlinga Halanda.



"Ništa, verujem u sebe i svoj rad. Uveren sam da mogu da doguram daleko ako nastavim da radim na sebi", odgovorio je 20-godišnji fudbaler.