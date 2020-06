Vlada Ivić najavio odlazak nakon titule, uskoro na novom zadatku?

Vladimir Ivić najavio je da će na kraju sezone napustiti Makabi Tel Aviv.



On je sa izraelskom ekipom na korak od osvajanja titule, ali kako njegov ugovor ističe na kraju sezone on je odlučio da je vreme za promenu.



Naredna destinacija srpskog stručnjaka mogla bi da bude Belgija.



Tamošnji mediji javljaju da će Standard ostati bez trenera Mišela Prudoma, a kao jedan od kandidata spominje se upravo Ivić.



Ukoliko bi nekadašnji fudbaler Partizana zaista preuzeo Standard, on bio postao četvrti srpski trener na klupi belgijskog velikana od 2014. godine.



Standard su već vodili Ivan Vukomanović, Slavoljub Muslin i Aleksandar Janković.