Vidalova poruka bivšim saigračima: "Sutra ne igrate Bundesligu"

Ako ste pratili izjave prethodnih dana, onda ste sigurno mogli da zaključite da legende Bajerna, pa čak i neki ljudi unutar kluba, potcenjuju Barselonu pred međusobni duel u četvrtfinalu Lige šampiona.



Najdalje je otišao Lotar Mateus koji je rekao da ne vidi način na koji Barselona može da pobedi, osim da Bajern napravi baš ogroman broj grešaka.



Đovani Elber je tako poručio da Mesi igra protiv najboljeg na svetu, Roberta Levandovskog, a i u nemačkim medijima se oseća u vazduhu da su Bavarci uvereni u prolaz.



Arturo Vidal je na konferenciji za medije uoči utakmice, poslao jasan i kratak odgovor svojim bivšim saigračima.



"Sutra Bajern Minhen ne igra utakmicu Bundeslige, već protiv Barselone, najvećeg kluba na svetu i najjače ekipe", rekao je Vidal i nastavio:



"Ne obraćam pažnju na to što pišu nemački mediji, pošto ih poznajem veoma dobro. Siguran sam da igrači Bajerna ne misle isto što se provlači po medijima. Sutra nas čeka utakmica godine, imamo velika očekivanja i nadamo se da ćemo osvojiti Ligu šampiona. Znamo da Bajern ima spektakularnu sezonu, da će biti teško, ali ne zaboravite, mi smo Barsa. Čujem da neki ljudi nisu optimistični, a iako to nismo pokazali u finišu La Lige, mi smo najbolji tim na svetu i imamo najboljeg na svetu, Lea Mesija", naglasio je Vidal.



Čileanac je za Bajern nastupao od 2014. do 2018. godine i osvojio je sve moguće trofeje osim Lige šampiona. Za njega je sutrašnji meč možda i najvažniji u karijeri.







Jedva čekamo petak, 21.00.