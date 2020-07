Nesvakidašnja vest stiže iz - Tanzanije.

Šezdesetogodišnji belgijski trener Luk Ejmael šokirao je tamošnju javnost uvredama na račun navijača ''Jang Afrikansa'', popularne ''Jange''.

Na konferenciji za medije on je nezadovoljstvo navijača prokomentarisao skandaloznim rečima, ali ne samo na nihov račun, već i na račun tamošnje javnosti.



''Vi ste neobrazovani ljudi. Ovi navijači ne znaju ništa o fudbalu. Kada viču su poput pasa ili majmuna'', izustio je Ejmael, posle čega je usledila ekspresna reakcija kluba.

Naravno, ekspresno je smenjen...

Inače, tokom karijere Belgijanac je radio u više afričkih i azijskih državam u Južnoj Africi, Sudanu, Omanu, Tunisu...



-

Yanga have officially fired Luc Eymael as of this morning! pic.twitter.com/eGDLQhide0