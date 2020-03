Vezista Sampdorije preneo užasne vesti, 15 zaraženih u klubu iz Đenove

Pandemija Korona virusa je najjače pogodila Italiju, koja se svim silama bori.



Ipak, situacija još uvek ne jenjava, iako je čitava zemlja u strogom karantinu već neki period, ali je jasno da će se stvari popravljati kako vreme bude odmicalo.



Pogođeni su i brojni sportisti, Danijele Rugani i Blaz Matuidi iz Juventusa su zaraženi, kao i petorica fudbalera Sampdorije, Gabijadini, Ekdal, La Gumina, Torsbi i Koli, kao i timski lekar Baldari.



Ipak, prema rečima veziste tog kluba, situacije je daleko gora.



Jakub Jankto je za češke medije potvrdio da je 15 članova kluba iz Đenove pogođeno virusom i da je bojazan da ih ima još koji su zaraženi.



"Zatvoreni smo u stanovima sa svojim porodicama. Ne možemo da idemo nigde u veoma ograničenom smo prostoru. Bio sam u direktnom kontaktu sa već zaraženim saigračima. Čak 15 ljudi je već zaraženo u klubu, ali moguće je da to više nije slučaj, broj bi mogao da bude veći", izjavio je Jankto.



On ističe da se oseća dobro, ali da nije siguran da li je zaražen.



"Nisam siguran da sam zdrav, osećam se dobro i nadam se da nisam zaražen. Možda imam virus, a da to još uvek ne znam, pokušavam da ne razmišljam o tome. Mogu samo da radim ono što mi je rečeno, da vodim računa o higijeni i ništa više. Nadam se da ću biti dobro", dodao je vezista Sampdorije.