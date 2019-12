Manuel Pelegrini je posle veoma neuspešnog prvog dela sezone jednostavno morao da napusti "čekićare". U tim iz Londona je dosta ulagano tokom leta da bi bili na bod od opasne zone sa deset proaza iz devetnaest odigranih kola.



Već smo pisali da se bira između Mojesa i Pjulisa, izbor je ipak pao na nekadašnjeg stručnjaka Mančester Junajteda i Evertona.



Dejvid Mojes je prema pisanju Sajmona Stona, novinara BBC-ja, izbor čelnika "čekićara" koji je večeras predstavljen i zvanično.



Ovo je ujedno i njegov povratak na čelo Vest Hema, pošto ih je već vodio od novembra 2017. godine do maja 2018. godine kao prelazno rešenje.



"Čekićari" su i tada bili u sličnom problemu i borbi da ne ispadnu, izgleda da se ide na oprobanu formulu.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE