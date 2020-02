Verona srušila Juve i dokazala da je pravi rudnik, Jurić ostaje bez pola tima na leto?

Sinoć su izabranici Ivana Jurića bacili na kolena šampiona Serije A. "Stara dama" je srušena golovima prekaljenih Borinija i Pacinija , ali tim iz Verone se karakterište brdom talenta. Sada se postavlja pitanje koliko od njih će biti tu i naredne sezone.Amrabat je već prodat Fiorentini za sumu od 20 miliona evra plus bonusi, veznjak je ostao na pozajmici u Veroni kako bi stekao što više do minuta, ali na leto sledi seliba na "Artemio Franki".Rahmani odlazi u Napoli za sumu od 14 miliona evra, trinaest više nego što su ga platili letos kako bi došao iz Dinamo Zagreba. Njegovog partnera iz odbrane posmatra Inter, koji navodno ima načelni dogovor sa defanzivcem, ali Napoli takođe prati situaciju.Napred u veznom redu imamo Pesinu koga prate Juventus i Milan. Kod "rosonera" bio od dve sezone, do 2017. godine kada ga otkupljuje Atalanta. Italijan je na pozajmici u Veroni, izgleda da ćemo imati novi "Kuluševski".Verona je u seriji od osam utakmica bez poraza sa četiri pobede i isto toliko remija. Jurićev tim je na visokoj šestoj poziciji, hrvatski stručnjak je izjavio da su odlučili da rizikuju više što im se za sada itekako isplaćuje a na leto će to znati kako da unovče.