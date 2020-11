Verder protiv Bajerna – Kad za centimetar izgubiš titulu!

Iako je daleko od ozbiljnih stvari u ovoj deceniji, manje je poznato da je Verder iz Bremena rekorder po broju sezona u Bundesligi. Uz to, kada se računaju bodovi, Zeleni za Vesera su treći tim u uspešnosti u nemačkom fudbalu. Osvojili su četiri titule, pisali smo o neverovatnom uspehu i trijumfu u KPK protiv Monaka, a igrali su ne tako davno, 2009. finale protiv Šahtjora.



Prošle sezone su se jedva spasili da ne ispadnu iz lige, nekako su preživeli baraž. Ove im ide mnogo bolje, retko gube u sredini su tabele, specijalisti su za remije, a u stvari izgubili su jedino od Herte. Zanimljivo na poslednje četiri utakmice, četiri remija, i to svaki put 1:1. Jasno, protiv Bajerna ne mogu da se nadaju takvim stvarima, punu deceniju nisu uzeli bod u sudaru sa Bavarcima, a za tih deset godina trpeli su poniženja, nekoliko puta po šest golova, jednom čak i sedam, tužna priča.



Ali, mi smo za one veselije. Iako navijači Verdera za najvećeg rivala smatraju HSV koji je sada drugoligaš, u pitanju je Nordderby, odnosno „Derbi severa“, oni su u jednom trenutku istorije bili baš kamen u cipeli moćnog Bajerna.



Naime, pošto ih je početkom osamdesetih Oto Rehagel vratio u Bundesligu, u toj deceniji Verde je za pet godina, tri puta bio drugi, dva puta izgubio titulu zbog gol razlike.



Tu dolazimo do Bajerna, završnica sezone 1985-86. ubeležena je kao jedna od najdramatičnijih od kada postoji Bundesliga.



Jer, Verder je bio na centimetar od titule.