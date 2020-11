Veljkovo buđenje, konačno pobeda!

Dva totalno različita lica Ridinga u dosadašnjem delu prvenstva.



Bili su ubedljivo prvi, a onda je usledila crna serija koja je napokon zaustavljena.



Pretendent za plasman u Premijer ligu je savladao danas Bristol siti sa 2:1, prekinuvši tako niz od četiri poraza i jednog nerešenog rezultata.



U prvom poluvremenu golova nije bilo, a onda je Riding stigao do prednosti u 54. minutu utamice preko Ejarije.



Vels je izjednačio u 73. minutu, mnogi se tada pomislili da će domaćin ponovo ostati bez sva tri boda, ali se nije desilo, Riding je stigao do pobede prko Meitea u 76. minutu, a do kraja meča postiže još jedan gol, više za samopouzdanje, postigao ga je Žoao u 2. minutu nadoknade.