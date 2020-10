Veljko kosi redom u Čempionšipu, Ivićev Votford kiksnuo

Fantastično igra Riding ove sezone. Osma utakmica i sedma pobeda, uz jedan nerešen rezultat za ubedljivo vođstvo na tabeli Čempionšipa.



Riding je danas savladao Blekburn sa 2:4. Već u 1. minutu Meite je pogodio, da bi dva minuta kasnije Armstrong izjednačio rezultat.



Ipak, već do 18. minuta je Veljkov tim imao 1:3.



Olise je u 15. minutu povisio na 1:2, da bi Loren u 18. minutu dao gol za 1:3.



Domaći su smanjili rezultat u 66. minutu preko Armstronga, ali je pobedu gostima zacementirao Žoao u 82. minutu meča.



Votford je danas imao zicer na gostovanju ekipi Vajkomba, timu koji je prvi put u istoriji u Čempionšipu i koji je baš danas stigao do prvog boda.



Sar je doveo Votford do prednosti, ali je ekipu Vladimira Ivića rastužio Stjuart u 66. minutu.



Mogao je Votford do druge pozicije, ovako, ostaju na trećoj, s tim što bi sutra mogli i niže.