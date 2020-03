Nenad Krstičić verovatno igra u životnoj formi i to je slučaj u poslednjih par godina, dokazivao je to u Crvenoj zvezdi, dokaz imate i sada kada Zvezda ima problema na sredini terena bez njega.



Krstičić je jedan od najboljih fudbalera AEK-a i ne samo to, ovaj fudbaler je proglašen za najboljeg u proteklom periodu u Grčkoj.



On je osvojio nagradu za najboljeg igrača februara, a osvojio je 38% glasova pobedivši tako Valbuenu i Farlija Rosu.





Krstičićev AEK je trenutno treći na tabeli grčkog šampionata.