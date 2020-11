Veliko ime na Poljudu, Vengerov čovek došao da trgne Hajduk!

Nekadašnji pomoćnik Arsena Vengera u Arsenalu Boro Primorac imenovan je za novog trenera splitskog Hajduka.



Ovu informaciju je potvrdio splitski klub, koji je za vikend stigao do trećeg uzastopnog poraza u ligi.



Očajni rezultati uticali su na promenu na klupi, pa je Harija Vukasa zamenio Primorac.



Primorac je čak 24 godine sarađivao sa Vengerom, najpre u japanskoj Nagoji, a onda i u Arsenalu od 1997. do 2018. godine.



Bio je svedok uspona i padova londonskog tima, a najslavije trenutke imao je početkom milenijuma kada je trenirao nepobedive.



Kao samostalan trener radio je u Kanu i Valensijanu u Francuskoj, a kratko je vodio Gvineju Bisao.



Primorac je klupska legenda Hajduka pošto je za splitski tim odigrao više od 150 utakmica u periodu od 1978. do 1983.