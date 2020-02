Veliki preokret oko Matića, zamislite ovaj trio na sredini Junajteda!

Izgleda da su se stvari promenile. Nemanja Matić bi mogao da produži ugovor sa Junajtedom, tačnije klub će ga produžiti na još godinu dana, aktiviraće klauzulu u ugovoru, a Srbin bi odbio svaku ponudu kako bi i dalje bio na "Old Trafordu".



Čini se da se njegov status promenio, da ga je Solskjer "odledio" delom i prinudno posle povrede MekTominaja.



Engleski mediji pišu da se dolaskom Bruna Fernandeša stvari menjaju, da je Portugalcu potrebna sloboda za kreaciju u igri i da je Matić jedini od defanzivnih vezista koji to može da mu pruži. Sa povratkom Pogbe, Matić bi trebalo da igra još više, kao treći u veznom redu. Činjenica je da mu zameraju da usporava igru, da vraća loptu nazad, ali podatak da je od 11 mečeva u kojima je Matić igrao, tim sačuvao mrežu osam puta dovoljno govori.



Konkurent za mesto u timu mu je MekTominaj koji i sam kaže da je Matić imao dosta uticaja na njegovu igru, ali Škot je povređen, ako Matić u zgusnutom rasporedu uspostavi saradnju sa Pogbom i Fernandešom, odnosno sva trojica budu u timu krajem ferbuara, čini se da bi Srbin mogao da dobije produženje ugovora.



On nema ništa protiv, najradije bi ostao u Junajtedu, ali sada se svi slažu da u ovom trenutku njegova situacija izgleda znatno bolje nego u prethodnoj kalendarskoj godini.