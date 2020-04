Veliki preokret, ništa od Odegarda?!

Real nije siguran, Norvežanin još manje.



U prvoj godini pozajmice u Sosijedadu odigrao je odlično, svi su oduševljeni i kao sigurno se uzimalo da će prekinuti dvogodišnju pozajmicu i vratiti se na "Bernabeu".



Međutim, došlo je do obrta.



Naime, Luka Modrić ima ugovor još godinu dana i Zidan želi da Hrvat ostane još sezonu. On smatra da je iskustvo Modrića veoma važno, pogotovo u velikim utakmicama i da bi trebalo da odradi ugovor do kraja.



Hrvat ima ponude iz MLS, prošlog leta je bio blizu Milana, ali sada sa odlaskom Zvoneta Bobana od toga nema ništa. Pominje se Inter, ali onaj iz Majamija, Bekamov, no, kako se saznaje Modrić bi da do kraja ugovora ipak ostane u Madridu.



To menja kompletnu situaciju oko Odegarda, prvo, jer on ne želi da sedi na klupi, drugo, smatra da bi mu još jedna sezona u Sosijedadu pomogla da se u potpunosti razvije i da ima neophodne minute u nogama.







Nekadašnji vunderkind napreduje, posle Holandije, odigrao je odlično u Primeri, a Sosijedad je četvrti u ovom trenutk, ima šanse za veliki povratak u Ligu šampiona, što bi omogućilo Odegardu da igra na najvišem nivou, i ako se ne vrati u Real.