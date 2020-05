Veliki preokret, Francuzi ipak nastavljaju!?

Krajnji rok za završetak suspendovane fudbalske sezone 3. avgusta je bila samo preporuka i nije zvanično, navodi se u pismu koje je poslao predsednik UEFA Aleksander Čeferin usled rasprave oko odluke o okončanju sezone u Francuskoj.List Parizijen (Le Parisien) je objavio da je predsednik Liona Žan-Mišel Ola primila pismo, koje je agencija Frans pres dobila na uvid.Čeferin je objasnio da je UEFA zaista razgovarala o postavljanju roka, 3. avgusta, da zemlje države završe svoja prvenstva.Taj datum je naveden kao poslednji za 15 najjačih evropskih liga, uključujući Francusku, da se završi sezona koja je prekinuta sredinom marta zbog pandemije korona virusa.Datum za niže rangove je 20. jul., naveo je Čeferin u pismu.Pozivajući se na sastanak UEFA od 23. aprila, koji je odredio put suspendovanim ligama, Čeferin je naveo da je cilj bio da se igra gde god je to moguće., napisao je Čeferin.Francuska liga (LFP) je 30. aprila ipak okončala sezonu 10 kola pre kraja takmičenja.To je bilo nakon što je francuska vlada saopštila da sezona ne može da se nastavi i da će velika okupljanja biti zabranjena do septembra.Pari Sen Žermen je proglašen šampionom, a Lion je jedan od klubova koji su izrazili veliko nezadovoljstvo odlukom koja im je uskratila evropska takmičenja za narednu sezonu.Predsednik Liona je odbacio, kako je rekao, ishitrenu odluku i insistirao je na tome da može da se nađe način da se sezona završi u avgustu, pre nego što počne nova.Fudbalski klub Amijen je, u međuvremenu, pokrenuo pravni postupak zbog odluke da se okonča takmičenje, koja znači da je ispao iz Lige jedan.Ola je tvrdio da je LFP odluku zasnovao na rok koji je iznela UEFA.Taj datum, 3. avgust, je pomenut u zapisnicima sa sastanaka LFP-a, organizacije koja je ostala pri stavu da je odluka "čvrsta i konačna".Francuska je najveća evropska liga koja je do sada okončala sezonu. Osim nje, to je uradila Belgija i Škotska, kao i Holandija koja nije odredila šampiona.