Već dve godine nema "Profesora" pored terena

Na današnji dan 13. maja 2018. godine Arsenal se oprostio od Arsena Vengera.



Francuski stručnjak se 'ispisao' sa pobedom od 1:0 na Hadersfildom što je bila njegova 1235-ta utakmca kao trener "tobdžija".



Francuz je bio pravi revolucionar, sa malo ulaganja je postigao mnogo više. Trener je "Nepobedivih" iz sezone 2003/2004 kada je Arsenal osvojio titulu šampiona Engleske bez ijednog poraza.



Tim iz Londona je vodio punih 22 sezone, ali poslednjih par je bio često osporavan zbog svojih slabijih rezultata. Trenutno obavlja jednu od funkcija u FIFA organizaciji, postojalo je naznaka da bi se mogao vratiti poziciji pored aut-linije, međutim za sada još uvek ništa konkretno.



🗓 #OnThisDay in 2018: Arsène Wenger managed his 1,235th and final game as our manager



❤️ #MerciArsène pic.twitter.com/vTDxEynn4B