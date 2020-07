Vardi čuva "Lisice" i prvo mesto na listi strelaca, prekinuta serija Arsenala!

Fudbaleri Arsenala dočekali su Lester u 34. kolu Premijer lige, susret na "Emirejtsu" završen je bez pobednika, rezultatom 1:1 (1:0).



Gosti su prvi pripretili, igrao se 12. minut, Iheanačo se našao u idealnoj poziciji nakon majstorskog pasa Vardija, ali je Martinez sjajnom intervencijom sačuvao mrežu.A onda, 21. minut, Saka pronalazi Obamejanga, a Gabonac put do mreže "Lisica" . Bio je to njegov 20. gol ove sezone u PL i 12. asistencija za Saku u svim takmičenjima.Bilo je puno prilika za domaćina do kraja prvog dela, najpre je Šmajhel zaustavio Saku u situaciji jedan na jedan, potom je odbranio i pokušaje Lakazeta i Beljerina.Iheanačo je postigao gol za 1:1 u 36. minutu, ali je on poništen zbog faula. Nova prilika za Lakazeta samo tri minuta kasnije, ali Šmajhel ponovo na visini zadatka.