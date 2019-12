Vangerova patnja, šta ima da kaže Arteti?

Uprava Arsenala pregovara sa Artetom oko angažmana. Ekipu privremeno predvodi Fredi Ljungberg, posle otkaza koji je pre tri nedelje dobio Unaj Emeri zbog loših rezultata.



Arsenal je pao na 10. mesto na premijerligaškoj tabeli i muči se otkako je Venger prošlog maja posle 22 godine napustio klub.



"Mikel Arteta sigurno ima sjajnu budućnost, mnogo je naučio na svom prvom poslu pomoćnog trenera. On će morati da se izbori sa činjenicom da nema iskustva na trenerskom nivou i moraće da obezbedi dobro okruženje u klubu", rekao je Venger u Dohi na svetskom klupskom prvenstvu.



Arteta je igrao za Arsenal od 2011. do 2016. godine, a otkako je napustio londonski klub on je pomoćnik treneru Pepu Gvardioli u Mančester sitiju.



Od odlaska iz Arsenala Venger je bez trenerskog posla, a trenutno radi kao šef globalnog razvoja u Medjunarodnoj fudbalskoj federaciji (Fifa).



"Arsenal prolazi kroz veoma težak period. Patim isto koliko i svaki drugi navijač Arsenala", dodao je Venger.