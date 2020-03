Vanda ili Ikardi, navijači Intera podeljeni! I kakve veze sa tim ima Lukaku?

Mauro Ikardi sigurno neće ostati u PSŽ. Izvori bliski klubu su saopštili da će se vratiti u Italiju, i da ne pristaje da Parižani otkupe njegov ugovor za 70 miliona evra. Postoji varijanta u kojoj bi "Sveci" to učinili, a onda ga menjali za Pjanića sa Juventusom, ali Inter ima klauzulu da bilo koji klub Serije A koji bi uzeo Ikardija mora da doplati i bonus od 15 miliona.



Tako su oni predupredili namere Juventusa da se preko leđa Inter dogovori sa PSŽ, jer sigurno ne bi voleli da vide bivšeg kapitena u redovima najvećeg rivala.



Ali, nije baš da je Interu svejedno, jer Ikardi će odraditi pozajmicu i vratiti se u Milano, a Konte na njega ne računa, čak ni da proda Lautara Martineza.



Napoli je jedna opcija, ali Ikardi ne želi na jug Italije, kako rekosmo, njegov ultimativni cilj je da ode u Juventus, spreman je da sedi na tribinama Meace, što Inter zbog finansija ne može da dozvoli.



E sad, navijači su podeljeni.



Jer, njih oko 40% smatra da je Ikardi bolje rešenje od Lukakua i da bi mu trebalo pružiti šansu. Jedan deo je neodlučan, tek trećina i to onih najtvrdokornijih sa severne tribine stadiona je protiv povratka u klub Argentinca.



Oni koji su protiv navode da Ikardi pravi problem, tačnije, ne on, već njegova supruga Vanda koja mu je i menadžer i da svojim izjavama kvari atmosferu.



Oni koji su za to da se Ikardi vrati, navode kao razlog to što ne veruju u Lukakua. Ponavlja se priča iz Engleske koja prati Belgijanca, on daje golove u manjim mečevima, ali kada je derbi, nema ga nigde. Protiv Juventusa nije postojao na terenu, pa se sručilo mnogo kritika. Ikardi je baš Juventusu davao golove i često rešavao derbi utakmice, uostalom njegove sezone u Interu pokazuju da je bio daleko najbolji igrač tima, uz sva osporavanja i da bez njega Inter ne bi ni prišao ulasku u Ligu šampiona.











Vanda Ikardi je pomirljivim tonom rekla da ne zna šta će se desiti, da će porodica pratiti Maura šta god da odluči, ali malo ko joj veruje. Ona bi i u Napulj, međutim, Maurito ne želi, oni su svoju sudbinu vezali za Lombardiju, a ne bi mu bilo teško da putuje na treninge Juventusa iz svog doma na obali jezera Komo.



Inter je tražio Dibalu za Ikardija i prošlog leta, ali o tome nema ni govora, pogotovo sada...