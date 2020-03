Van Gal žestoko po Barsi, dupla greška i pogrešan Holanđanin?

Luj van Gal je u dva navrata bio trener Barselone, dobro poznaje klub i smatra da Katalonci idu iz greške u grešku.



On tvrdi da je Barsa napravila veliku grešku kada je pustila Matijsa de Lihta da ode u Juventus, ali ni to nije sve. Van Gal smatra da Barsa uporno pogrešno koristi Frenkija de Jonga.



"Nisam trener Barselone već dugo vremena, ali smatram da bi Artur Melo i Ivan Rakitić mogli da igraju zajedno s Frenkijem de Jongom u veznom redu. Barsini štoperi bi se značajno popravili kada bi Frenki igrao ispred njih", rekao je Van Gal i nastavio:



"Jedini klub koji je naprosto morao da dovede Matijsa de Lihta je bila Barselona. S obzirom da Serhio Buskets još igra, stiče se utisak da bi bilo bolje da je De Jong otišao u Juventus, a ne De Liht. Barsi je Matijs bio potrebniji od Frenkija i smatram da je to dvostruka greška kluba", istakao je Van Gal.



Slažete li se sa ovim rečima? Da li je De Jong žrtva Busketsa, a De Liht bio potencijalna Pikeova pa je izabrao Juventus?