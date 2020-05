Van Dajka delila samo jedna utakmica od selidbe na "Etihad"!

Bivši igrač Seltika se pokazao kao jedan od najboljih poslova Liverpula u proteklih desetak godina. Holanđanin je januara 2018. godine postao najskuplji defanzivac sveta pošto je klub sa "Enfilda" uplatio oko 85 miliona evra za njegove usluge.



Defanzivac je doneo mir pozadi, usledila je titula Lige šampiona dok bi ova sezona trebala biti krunisana trofejom Premijer lige.



A moglo je da bude sve drugačije da čelnici Sitija nisu čekali još jedan meč.



"Da li me je Siti kontaktirao? Da, jeste. Rekao sam im da ga moraju uzeti. Oni su odgovorili 'ok, kaži nam njegovu najbolju utakmicu u Evropi i pogledaćemo je. Ja nisam mogao da im odgovorim pošto i nije imao neke dobre nastupe u Evropi. Bio je dominatan u Škotskoj, ali je dobio crveni karton protiv Intera u gostima. To je bio veliki test. Verujem da je odigrao tu utakmicu dobru, da bi ga otkupili", izjavio je Deila, bivši trener Seltika za Goal.



Ipak leto posle Sitijevog raspitivanja Van Dajk je potpisao za Sautempton odakle dalje nastavlja karijeru u Liverpulu.