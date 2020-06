Valjadolid vodio u Sevilji 83 minuta, penal ih dotukao!

Svi su očekivali da Sevilja lako savlada Valjadolid večeras u okviru 32. kola španske Primere.Ipak, to nije bilo tako, ne samo da nisu stigli lagano do pobede, već nisu ni pobedili, bilo je 1:1 (0:1).Valjadolid stiže do prednosti u 25. minutu, tada je Mičel poslao fantastičnu dubinsku loptu u kazneni prostor, a tamo je bio Kiko koji je glavom samo prebacio golmana Vačlika za 0:1. Nakon tog gola Sevilja nije stvorila mnogo šansi u prvom poluvremenu, da bi u drugom krenula ozbiljno.Moglo je da se isplati u 55. minutu kada je El Hadadi uspeo da postigne gol, ali je on poništen nakon VAR tehnologije zbog ofsajda.Sevilja se borila za gol i stigla do njega tek u 83. minutu. Tada je lopta pogodila u ruku jednog od defanzivaca Valjadolida, Okampos je uzeo loptu u svoje ruke i pogodio iz penala za konačnih 1:1. Bio je ovo četvrti uzastopni nerešenih ishod Sevilje koja je i dalje favorit za odlazak u Ligu šampiona.