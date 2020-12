Valensija preživela i Barselonu, Mesi stigao Pelea, ali Gomez nije dozvolio pobedu!

Fudbaleri Barselone ispustili su u finišu meča protiv Valensije pobedu odigravši na Kamp Nou 2:2 u meču u kome je Lionel Mesi stigao do velikog rekorda.



Da itekako imaju motiva protiv dva najveća španska kluba gosti iz Valensiju su pokazali već u 29. minutu kada su stigli do vođstva.Gol je postigao defanzivac, koji je izvrsnu loptu Karlosa Solera, ubačenu iz kornera, pretvorilo udarcem glavom u vođstvo "slepih miševa".Pravo uzbuđenje usledilo je u nadoknadi vremena kada je Mark-Andre ter Štegen odbranio izvrstan udarac Maksimilijana Gomeza.A kazna je usledila na suprotnoj strani kada je Hose Gaja skrivio penal.Lopte se dohvatio, čiji je udarac sa "bele tačke" prozreo Žaume Domenik, ali je na odbijenu loptu kapiten Barselone spretno reagovao i pred odlazak na pauzu doneo izjednačenje.Bio je to 643 gol Mesija za Barselonu, čime je izjednačio rekord Pelea po broju pogodaka za jedan klub.Već u 52. minutu došlo je do potpunog preokreta kada jepostigao izvanredan gol polumakazicama.Samo četiri minuta kasnije Brautvajt je propustio šansu da donese dva gola prednosti katalonskom klubu.Valensija se nije predavala, pa je u 69. minutu stigla do izjednačenja golomUrugvajski napadač je izvanredno reagova na centaršut Gaje prevarivši zbunjenog Ter Štegena.U poslednjih 20-ak minuta utakmice Filipe Kutinjo se oprobao dva puta, ali u oba navrata nije imao sreće da njegovi sjajni udarci završe u mreži.