Valensija očajna, Leganes uhvatio poslednju slamku spasa

Fudbaleri Leganesa pobedili su na svom stadionu ekipu Valensije rezultatom 1:0 (1:0) u 36. kolu La Lige.



Leganes je skoro čitavo drugo poluvreme igrao sa igračem manje, Valensija je imala i penal, ali to gostima nije bilo dovoljno.



Tim Havijera Agirea uspeo je da sačuva prednost koju je stekao u 18. minutu kada je Perez bio precizan iz penala.



Valensija je morala da postigne makar jedan pogodak, a naročito kada je u 54. minutu Silva zaradio direktan crveni karton.



Nekoliko minuta kasnije jedan igrač Leganesa igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, VAR je pokazao na penal, ali je najstrožu kaznu promašio kapiten Dani Pareho.







Do kraja, Valensija je pokušavala da dođe makar do boda, Leganes se branio svim silama i zasluženo došao do pobede.





Leganes je sada i dalje prvi ispod crte, ali sa samo tri boda manje od Alavesa, tako da će se do kraja boriti za opstanak. S druge strane Valensija je pokazala da ove sezone ne zaslužuje ni plasman u Ligu Evrope, sada je deveta sa 50 bodova.