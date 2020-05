Valensija nema novca za Italijana

Alesandro Florenci neće ostati u Valensiji, pošto španski klub nema novca za njegov transfer, a ni za primanja.



Roma je odredila cenu između 12 i 15 miliona evra, valensija nije voljna da plati toliko, a uz to, i nema novca za njegova godišnja primanja.



Gazeta delo Sport piše da će se Florenci najverovatnije vratiti na Olimpiko, ali je pitanje da li će ostasti u Romi.



Florenci je i pored svega toga, posvećen nastavku sezone sa Valensijom.



"Rim mi nedostaje iz mnogih razloga, ali ako me pitate da li ću se vratiti sutra, odgovor je "ne", zato što želim da iskusim do kraja izazov u Španiji. U ovom trenutku, posvećen sam Valensiji, imam ugovor do 30. juna, i ostalo je da vidim da li će ga FIFA produžiti kada se sezona nastavi", rekao je Florenci.





On je inače rođeni Rimljanin, prošao je sve mlađe kategorije Rome, koja je odlučila da ga pošalje na pozajmicu u Valensiju, iako je bio i kapiten.







Za Romu je odigrao 280 utakmica tokom devet sezona i postigao 29 golova.