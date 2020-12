Valensija i Bilbao podelili bodove u goleadi na Mestalji

Valensija i Atletik Bilbao remizirali su rezultatom 2:2 (1:0) u 13. kolu La Lige.



Valensija je povela golom Karlosa Solera u 26. minutu iz penala i na poluvremenu su domaći imali vođstvo od 1:0.



U drugom delu igre, Baskijci su preokrenuli rezultat, pošto je u 55. minutu Viljalibre iskoristio asistenciju Beričečea za 1:1. Potom je u 79. minutu Raul Garsija bio precizan iz novog penala za 2:1.



Delovalo je da će Atletik doći do pobede, ali je u 83. minutu golman Simon očajno procenio let lopte iz Solerovog prekida, a Manu Valjeho je to kaznio i glavom pogodio za konačnih 2:2.



U timu Valensije i danas je ceo meč odigrao naš Uroš Račić.



Ovom podelom bodova, Valensija i Bilbao su ostali na sredini tabele sa po 14 osvojenih bodova.