Valdes kao trener - "Egocentrik, kao da igra FIFU, ponaša se kao da smo gov**!"

Viktor Valdes se povukao iz fudbala 2017. godine, španski golman ostaće upamćen kao deo generacije koja je gospodarila Evropom. Ponikao je u Barseloni koji je napustio 2014. godine, kasnije prelazi u Mančester Junajteda, potom slede epizode u Standardu iz Liježa i Midlzbrou gde je okačio kopačke o klin.



Rešio je da se oproba u trenerskom poslu.



Prvo je bio u Mortalezi a onda i u Barsi gde je vodio omladinske selekcije no nije se proslavio.



Početkom jula preuzeo je Hortu, klub iz Barselone nastupa u trećoj ligi, ali Valdes i dalje pokazuje svoju ekscentričniju stranu koju smo mogli videti i tokom golmanskih dana. Bivši fudbaler Horte Serđi Moreno priča kako je to kada vas Valdes trenira, on još dvojica saigrača su skoro ostali bez posla.



"Bili smo u teretani i na kraju sezone Viktor je ušao i rekao nam kako nismo više u njegovim planovima. Da nismo to što traži u fudbalerima. Rekao nam je da pokupimo naše stvari i odemo, da nećemo trenirati pošto želi da dovede druge igrače. Fali mu skromnosti i egocentrik je. On misli da igra FIFA, kao da smo mu mi igrači tek neke karte. Mi smo ljudi pre svega, sa Valdesom sam se osećao tretiranim kao gov**. Ja živim od ovog i kako sada da plaćam svoje obaveze?",izjavio je Moreno za Marku.



Valdes je imao i probleme u Barsi kao trener omladinaca, bivši golman reprezentacije Španije ne deluje kao čovek kadar da ostavi utisak i pored terena.