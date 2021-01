Vajnaldum dobio "debeo razlog" od zemljaka da ne napušta Enfild!

Fudbaler Liverpula Žoržinjo Vajnaldum još nije odlučio da li će produžiti ugovor sa šampionom Engleske, ali je dobio savet sunardonika i bivšeg prvotimca "crvenih" Rajana Babela da ne napušta Enfild.



Holandskom reprezentativcu ugovor sa Liverpulom ističe na kraju sezone, a njegova odluka i dalje lebdi nad "Enfildom".



Dok je strpljenje navijačima Liverpula na izmaku, javio se bivši prvotimac kluba Babel, koji je posavetovao Vajnalduma da ne napušta klub.



Babel je podsetio na svoj primer kada je 2011. posle četiri godine napustio Liverpul prešavši u Hofenhajm što je ocenio kao najveću grešku u karijeri.



Nekadašnji krilni fudbaler je upozorio sunarodnika da će izgubiti dominantni stil koji ima u Liverpulu u slučaju da napusti klub.



"U Liverpulu sam proveo samo četiri godine, pod vođstvom Rafe Beniteza i Kenija Dalgliša. Kada sam prešao u Nemačku i potpisao za Hofenhajm, koji je bio u naponu snage, to je bila moja najveća greška" - rekao je Babel za Miror.



Dodao je da je jedini razlog što je napustio klub želja za većom minutažom kako bi zadržao status reprezentativca Holandije.



"Ali ti ne shavataš u kakvom dominantnom timu igraš dok si u Liverpulu sve dok ne pređeš u drugi tim i ligu" - otkrio je Babel.



Dodao je da je u mlađim kategorijama Ajaksa naučio da igra napadački fudbal i da mu je to u DNK.



Vajnaldum je stigao u Liverpul na leto 2016. iz Njukasla i za četiri i po godine u klubu igrao je značajnu ulogu u osvajanju Premijer lige i dolasku do dva finala Lige šampiona u poslednje tri i po sezone.



Delovalo je da je njegovo mesto zacementirano na duže staze, ali je interesovanje Barselone i pojačana konkurencija na sredini terena dolaskom Tijaga Alkantare sve poremetila.