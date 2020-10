Uzalud Vlahovićev gol, Sampdorija odnela bodove!

Fiorentina je na svom terenu dočekala Sampdoriju u okviru trećeg kola italijanske Serije A, a gosti su odneli tri boda kući.Mnogi su očekivali novu pobedu Fiorentine, ali su gosti na kraju slavili sa 1:2 (0:1).U 42. minutu je Fabio Kvaljarela doveo goste u prednost iz penala, ekipa iz Đenove je pred sam kraj prvog poluvremena uspela da stigne do prednosti.Fiorentina je pokušavala i uspela da stigne do izjednačenja.Igrao se 72. minut, tada je Nikola Milenković uputio nešto između šuta i centaršuta, lopta dolazi do Vlahovića koji uspeva da pogodi za izjednačenje. U 83. minutu Sampdorija dolazi do pobede, najlepši trenutak na meču, Valerio Vere je na asistenciju golmana Audera pogodio lob udarcem